Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено гімназію та ферму

Вночі 22 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область FPV-дронами, авіаційною бомбою та із РСЗВ Град. Вибухами пошкоджені комунальне підприємство, фермерське господарство та житлові будинки.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Нікопольського та Синельниківського районів

У Нікопольському районі ворог із Градів та FPV-дронами гатив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Там пошкоджені комунальне підприємство, два триповерхові будинки та будівля, яка не експлуатується. Від обстрілів загорілися приватний будинок та гараж. Вибухами пошкоджено ще шість осель.

Також росіяни FPV-дроном вдарили по Мирівській громаді – там виникла пожежа. Вогонь знищив літню кухню і господарську споруду. Вибухом побило приватну оселю.

У Синельниківському районі загарбники дроном поцілили по Межівській, Українській та Маломихайлівській громадах. Керованою авіабомбою ворог вдарив по Покровській громаді.

Там загорілося фермерське господарство, гараж і суха трава. Вибухом пошкоджено гімназію.

Уночі над Дніпропетровщиною наші оборонці неба знищили чотири ворожі БпЛА.

Фото: Сергій Лисак/ОВА

