Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 22 серпня: ліквідовано 790 окупантів і майже пів сотні артсистем
Втрати ворога на 22 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 790 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 276-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 074 320 вбитими і пораненими.
Такі дані станом на 22 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 22 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 074 320(+790) осіб;
- танків – 11 124 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 160 (+3);
- артилерійських систем – 31 835 (+46);
- РСЗВ – 1 472 (+1);
- засобів ППО – 1 210 (+1);
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318);
- крилатих ракет – 3 598 (+33);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110);
- спеціальної техніки – 3 944.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
