Втрати ворога на 22 серпня: ліквідовано 790 окупантів і майже пів сотні артсистем

Втрати ворога на 22 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 790 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 276-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 074 320 вбитими і пораненими.

Такі дані станом на 22 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 22 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 074 320(+790) осіб;

танків – 11 124 (+4);

бойових броньованих машин – 23 160 (+3);

артилерійських систем – 31 835 (+46);

РСЗВ – 1 472 (+1);

засобів ППО – 1 210 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318);

крилатих ракет – 3 598 (+33);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110);

спеціальної техніки – 3 944.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

