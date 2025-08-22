Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 22 серпня: ліквідовано 790 окупантів і майже пів сотні артсистем

російський танк
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 22 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 790 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 276-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 074 320 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Такі дані станом на 22 серпня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 22 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 074 320(+790) осіб;
  • танків – 11 124 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 160 (+3);
  • артилерійських систем – 31 835 (+46);
  • РСЗВ – 1 472 (+1);
  • засобів ППО – 1 210 (+1);
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318);
  • крилатих ракет – 3 598 (+33);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110);
  • спеціальної техніки – 3 944.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі 22 серпня: ворожа атака на Чугуїв, приліт БпЛА по нафтопроводу Дружба
Головні новини за ніч 22 серпня: добірка актуальних подій

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь