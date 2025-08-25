Росія атакувала Суми двома дронами: пошкоджено житловий будинок та АЗС

Зранку 25 серпня російські окупанти здійснили атаку на Суми двома безпілотними літальними апаратами, один з яких влучив у житловий будинок.

Про це повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Ігор Кривошеєнко.

Атака на Суми 25 серпня: що відомо

Атака на Суми сьогодні призвела до пошкодження житлового будинку, там вибуховою хвилею вибило вікна.

За допомогою звернулося двоє людей, які дістали осколкові поранення.

Постраждалим від атаки надали медичну допомогу на місці, після чого їх госпіталізували для подальшого обстеження.

Другий удар під час атаки дронами на Суми прийшовся по автозаправній станції.

Внаслідок атаки на АЗС виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Жертв від цього влучання немає.

Інформація про повний обсяг пошкоджень від ранкової атаки дронів на Суми ще уточнюється.

Обстріл Сумщини: загинула одна людина

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, за добу на Сумщині одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали від російських ударів.

Уночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє поранені. Їм надають допомогу та евакуюють у безпечне місце.

Також росіяни вдарили дронами по житловому сектору Сумської громади.

Пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок, інша цивільна інфраструктура.

Ще семеро постраждалих – мешканці Сумської громади: п’ятеро з Піщанського старостату та двоє жителів обласного центру.

Нагадаємо, що вибухи у Сумах пролунали уночі 25 серпня.

Тоді в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомляв, що місто знову під атакою ворожих БпЛА, зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів з подальшим загорянням.

Фото: Сумська МВА

