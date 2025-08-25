Події ночі 25 серпня: вибухи в Сумах, Харкові та відповідь України на закиди Угорщини

У ніч проти 25 серпня РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами. Вибухи лунали у Харкові та Сумській області.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на закиди глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який назвав заяву президента Володимира Зеленського про нафтопровід Дружба “погрозою Угорщині”.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 25 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Сумах

Близько опівночі 25 серпня у Сумах зафіксовано понад 10 влучань внаслідок атаки ворожих безпілотників.

За даними начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, є загоряння житлових будинків у одному зі старостинських округів громади.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Також зафіксовано влучання на території Роменської громади. Тут пожежі і без постраждалих. Триває обстеження та ліквідація наслідків.

Вибухи у Харкові

Наприкінці минулої доби вибухи лунали і в деяких районах Харкова, про що повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА з півночі для Харкова.

Станом на ранок інформації щодо можливих влучань та постраждалих не надходило.

Відповідь України Угорщині щодо нафтопроводу Дружба

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував допис угорського колеги Петера Сійярто, в якому він назвав заяву Володимира Зеленського про нафтопровід Дружба “погрозою Угорщині”.

– Я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини, – наголосив дипломат.

За його словами, питання енергетичної незалежності Угорщини залежить виключно від неї самої, і порадив стати незалежними від Росії, як і решта ЄС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 279-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

