Валентина Летяк, редакторка стрічки
Трасу Херсон — Миколаїв атакують дрони: водіям радять обирати інші маршрути

fpv-дрон
Фото: Unsplash

На трасі Херсон — Миколаїв з вечора 25 серпня спостерігається висока активність російських дронів, тому водіям варто обирати інші маршрути для поїздок.

Про це попереджає керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Небезпека атаки дронами на трасі Херсон – Миколаїв

– Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом, – наголошує він.

За його словами, на трасі Херсон – Миколаїв можливі обмеження руху – її тимчасово перекриватимуть у разі фіксації ворожих БпЛА.

У Херсонській ОВА повідомили, що вранці 26 серпня, близько 07:00, російський дрон атакував автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.

Внаслідок удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо – у них вибухові травми.

Обоє потерпілих самостійно дісталися лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніТранспорттрасаХерсонська область
