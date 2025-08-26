Трасу Херсон — Миколаїв атакують дрони: водіям радять обирати інші маршрути
На трасі Херсон — Миколаїв з вечора 25 серпня спостерігається висока активність російських дронів, тому водіям варто обирати інші маршрути для поїздок.
Про це попереджає керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Небезпека атаки дронами на трасі Херсон – Миколаїв
– Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом, – наголошує він.
За його словами, на трасі Херсон – Миколаїв можливі обмеження руху – її тимчасово перекриватимуть у разі фіксації ворожих БпЛА.
У Херсонській ОВА повідомили, що вранці 26 серпня, близько 07:00, російський дрон атакував автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.
Внаслідок удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо – у них вибухові травми.
Обоє потерпілих самостійно дісталися лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.