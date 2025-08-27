Росіяни атакували село Успенівка Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Успенівку сьогодні, 27 серпня: що відомо

За словами Івана Федорова, окупанти тричі вдарили по території Успенівки.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та автівки місцевих. Поранення дістав 63-річний чоловік.

Також до медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу.

Успенівка на карті

Прифронтове село Успенівка Пологівського району розташоване на перетині трьох областей — Запорізької, Донецької та Дніпропетровської.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували енергопідприємство на Полтавщині. Внаслідок влучання та падіння уламків на території підприємства пошкоджено адміністративну будівлю, транспорт та обладнання. На щастя, минулося без постраждалих.

Водночас через ворожу атаку відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів.

Також вночі пролунали вибухи у Сумах – ворог вдарив по об’єкту інфраструктури. Частина міста залишилась без світла, а вода споживачам подається за графіком.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

