Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли ввечері у середу, 27 серпня, коли російські війська намагалися атакувати обласний центр ударними дронами.

Вибухи у Запоріжжі 27 серпня – які наслідки

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив інформацію про роботу сил української протиповітряної оборони, внаслідок чого лунали вибухи у Запоріжжі.

За його словами, один з ворожих безпілотників ударного типу українські військові зафіксували в Комунарському районі Запоріжжя напрямком до острова Хортиця.

Після цього відбулася робота ППО по російському дрону в районі Хортиці, розповів Іван Федоров.

Згодом ворожі безпілотники знову рухалися в напрямку Комунарського району Запоріжжя.

Перед вибухами у Запоріжжі було оголошено сигнал повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних дронів з Півдня у напрямку обласного центру.

Обстріли Запорізької області 27 серпня

Як повідомив Іван Федоров, 76-річна жінка була поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район у середу, 27 серпня.

За інформацією ОВА, російський FPV-дрон ударив по приватному будинку в Червонодніпровці.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах, фасад та вікна будинку, вибуховою хвилею та уламками зруйновані господарчі споруди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

