Президент Володимир Зеленський розповів, що відомо про вбивство ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня.

Зеленський про вбивство Парубія

– Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким, – наголосив глава держави.

За його словами, до розслідування та пошуку вбивці залучено всі необхідні сили.

Перед цим стало відомо про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові 30 серпня, що згодом підтвердив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

У поліції повідомили, що отримали виклик про стрілянину в Сихівському районі міста сьогодні близько опівдня.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його перебування.

За даними ЗМІ, ймовірний вбивця Андрія Парубія був замаскований під курʼєра Glovo.

