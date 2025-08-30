Зеленський про вбивство Парубія: до пошуку підозрюваного залучено всі сили
Президент Володимир Зеленський розповів, що відомо про вбивство ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня.
Зеленський про вбивство Парубія
– Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким, – наголосив глава держави.
За його словами, до розслідування та пошуку вбивці залучено всі необхідні сили.
Перед цим стало відомо про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові 30 серпня, що згодом підтвердив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
У поліції повідомили, що отримали виклик про стрілянину в Сихівському районі міста сьогодні близько опівдня.
Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його перебування.
За даними ЗМІ, ймовірний вбивця Андрія Парубія був замаскований під курʼєра Glovo.