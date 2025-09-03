Вночі на вранці 3 вересня РФ вкотре масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Під основним ударом були західні регіони, а також Київська та Кіровоградська області.

А президент США Дональд Трамп напередодні ввечері дав брифінг у Білому домі, зробивши кілька заяв про Путіна та війну в Україні.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 3 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вибухи в Києві

Під час масованої атаки РФ по Україні під ранок 3 вересня сили ППО працювали по ворожих цілях у Києві.

Подробиць щодо ймовірних наслідків вибухів наразі немає.

Водночас ще відразу після опівночі очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника.

Атака дронів на Вишгород

Водночас у Вишгороді Київської області зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника між житловими багатоповерховими будинками.

На місці сплахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

Пошкоджено автомобіль та скління будинків, на щастя – без жертв та потерпілих.

Атака на об’єкти Укрзалізниці у Знам’янці

Вибухи у Знам’янці Кіровоградської області прогриміли 3 вересня під час дронової атаки на об’єкти Укрзалізниці.

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано один і пошкоджено 17 житлових будинків.

Постраждали п’ятеро людей, з яких четверо – залізничники.

Крім того, через пошкодження залізничної інфраструктури затримується понад 20 поїздів.

Вибухи у Хмельницькому

Вночі та вранці 3 вересня Хмельницький атакували російські ракети та дрони.

Попри збиття цілей силами ППО, є й пошкодження, але без травмованих чи загиблих.

Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.

Вибухи в Луцьку

Луцьк сьогодні вночі опинився під атакою ударних безпілотників.

Обійшлося без потерпілих та загиблих, проте є руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, горіли два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда пошкоджена уламками.

Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Вибухи в Рівному

У Рівному вибухи лунали сьогодні відразу після опівночі – місто атакували російські БпЛА.

Сил ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Вибухи в Івано-Франківській області

Івано-Франківська область цієї ночі була під комбінованою атакою ракет та дронів.

За інформацією місцевої влади, в регіоні працювали сили ППО.

Ціллю став обʼєкт інфраструктури, внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень на загальній площі близько 9 тис. кв. м.

На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Трамп заявив про розчарування Путіним

Президент США Дональд Трамп напередодні ввечері під час брифінгу в Білому домі вкотре заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним і про те, що уважно стежить за діями України та РФ, прагнучи припинити загибель людей.

Водночас він негативно відповів на питання про те, чи спілкувався з Путіним минулого тижня. Трамп підкреслив, що дізнався цікаві речі, про які суспільство почує в найближчі кілька днів.

Він також заявив про намір змінити політику щодо Росії, якщо його зустріч з Путіним на Алясці виявиться безрезультатною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.