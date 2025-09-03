Події ночі 3 вересня: чергова атака РФ на Україну, нові заяви Трампа
Вночі на вранці 3 вересня РФ вкотре масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Під основним ударом були західні регіони, а також Київська та Кіровоградська області.
А президент США Дональд Трамп напередодні ввечері дав брифінг у Білому домі, зробивши кілька заяв про Путіна та війну в Україні.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 3 вересня – у добірці Фактів ICTV.
- Вибухи в Києві
- Атака дронів на Вишгород
- Атака на об’єкти Укрзалізниці у Знам’янці
- Вибухи у Хмельницькому
- Вибухи в Луцьку
- Вибухи в Рівному
- Вибухи в Івано-Франківській області
- Трамп заявив про розчарування Путіним
Вибухи в Києві
Під час масованої атаки РФ по Україні під ранок 3 вересня сили ППО працювали по ворожих цілях у Києві.
Подробиць щодо ймовірних наслідків вибухів наразі немає.
Водночас ще відразу після опівночі очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника.
Атака дронів на Вишгород
Водночас у Вишгороді Київської області зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника між житловими багатоповерховими будинками.
На місці сплахнула пожежа, яку вже ліквідовано.
Пошкоджено автомобіль та скління будинків, на щастя – без жертв та потерпілих.
Атака на об’єкти Укрзалізниці у Знам’янці
Вибухи у Знам’янці Кіровоградської області прогриміли 3 вересня під час дронової атаки на об’єкти Укрзалізниці.
Внаслідок обстрілу повністю зруйновано один і пошкоджено 17 житлових будинків.
Постраждали п’ятеро людей, з яких четверо – залізничники.
Крім того, через пошкодження залізничної інфраструктури затримується понад 20 поїздів.
Вибухи у Хмельницькому
Вночі та вранці 3 вересня Хмельницький атакували російські ракети та дрони.
Попри збиття цілей силами ППО, є й пошкодження, але без травмованих чи загиблих.
Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.
Вибухи в Луцьку
Луцьк сьогодні вночі опинився під атакою ударних безпілотників.
Обійшлося без потерпілих та загиблих, проте є руйнування цивільної інфраструктури.
Зокрема, горіли два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда пошкоджена уламками.
Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.
Вибухи в Рівному
У Рівному вибухи лунали сьогодні відразу після опівночі – місто атакували російські БпЛА.
Сил ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Вибухи в Івано-Франківській області
Івано-Франківська область цієї ночі була під комбінованою атакою ракет та дронів.
За інформацією місцевої влади, в регіоні працювали сили ППО.
Ціллю став обʼєкт інфраструктури, внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень на загальній площі близько 9 тис. кв. м.
На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Трамп заявив про розчарування Путіним
Президент США Дональд Трамп напередодні ввечері під час брифінгу в Білому домі вкотре заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним і про те, що уважно стежить за діями України та РФ, прагнучи припинити загибель людей.
Водночас він негативно відповів на питання про те, чи спілкувався з Путіним минулого тижня. Трамп підкреслив, що дізнався цікаві речі, про які суспільство почує в найближчі кілька днів.
Він також заявив про намір змінити політику щодо Росії, якщо його зустріч з Путіним на Алясці виявиться безрезультатною.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
