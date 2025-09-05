Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
РФ атакувала критичну інфраструктуру Новгород-Сіверської громади: люди без світла
Зранку 5 вересня Новгород-Сіверську громаду Чернігівської області атакували російські безпілотники. Є влучання по критичній інфраструктурі.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сільвестров на своїй сторінці у Facebook.
Атака дронів на Чернігівщині
– Попередньо, без енергопостачання частина населених пунктів району. Інформація уточнюється, – зазначив він.
Сільвестров додав, що критично важливі заклади переводять на альтернативне електропостачання та за потреби розгорнуть пункти незламності.
Новгород-Сіверськ на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
