Уранці 6 вересня в одному з мікрорайонів Чернігова виявили російські агітаційні листівки, стилізовані під 100-гривневі купюри.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Фейкові 100-гривневі купюри в Чернігові: що відомо

У листівках, стилізованих під 100-гривневі купюри, містяться заклики передавати координати позицій Збройних сил України та допомагати коригувати вогонь в обмін на гроші.

Зараз дивляться

За даними правоохоронців, ці матеріали росіяни скинули з безпілотника.

Поліція закликає громадян знищувати ворожі листівки та наголошує, що співпраця з ворогом і поширення інформації про розташування та рух ЗСУ карається за законом.

Нагадаємо, що днями в Центрі протидії дезінформації заявили, що кремлівський диктатор Володимир Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці.

Так у ЦПД розтлумачили слова Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) про те, що буцімто “Росія ніколи не била по енергетиці України”.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що наразі Путін намагається прикривати свої нинішні удари і обманює про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику і ніколи їх не припиняли.

Отже, такі заяви Путіна є черговою спробою перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих, підсумовують у ЦПД.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.