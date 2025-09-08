Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВУ) для підривів у портовому місті.

Агент ФСБ готував теракт в Одесі: що відомо

Готову вибухівку зрадник закладавав у схованки на узбережжі і відправляв їх координати в ФСБ для передачі локацій безпосереднім виконавцям терактів, – йдеться в повідомленні.

Одну з таких терористок українські спецслужби затримали в липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.

За матеріалами справи, агентом виявився 60-річний одесит, який раніше був моряком на торговому судні, а з виходом на пенсію почав працювати на ФСБ.

Встановлено, що вербування відбулося, коли чоловік на початку повномасштабної війни перебував у своєї сестри в Росії. За завданням ФСБ чоловік згодом повернувся до Одеси через треті країни.

Після прибуття в Україну спочатку виконував тестові завдання куратора – звітував про наслідки ворожих прильотів по місту.

– Потім російський спецслужбовець проінструктував свого пособника щодо виготовлення СВУ і пріоритетних місць закладки вибухівки в схованки, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, агент ворога начиняв вибухові пристрої металевими гайками і болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Служба безпеки задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. У нього вилучено смартфон, з якого він контактував з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 15 , ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (завершений замах на терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

