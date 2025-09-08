Вранці 8 вересня внаслідок удару російської авіації по Шостці Сумської області зруйновано обʼєкт інфраструктури – без світла все місто та Шосткинський район.

Про це повідомив мер Шостки Микола Нога, а також підтвердили в Сумиобленерго.

Шостка: відключення світла 8 вересня

– Сьогодні зранку російський агресор завдав авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади. Воронізький старостинський округ! Зруйновано обʼєкт інфраструктури! Без електроенергії всі населені пункти громади! – наголосив Нога.

Зараз дивляться

За його словами, ремонтні бригади працюють над відновлення електропостачання.

Також задіяно резервні потужності водозабезпечення, працюють Пункти незламності.

Вночі 8 вересня РФ також завдала удару по обʼєкту теплової генерації в Київській області. Наслідки атаки ворожих дронів не уточнюються, але це поки не вплинуло на енергопостачання регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.