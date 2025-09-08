Шостка і район без світла після авіаудару РФ по місту: що відомо
Вранці 8 вересня внаслідок удару російської авіації по Шостці Сумської області зруйновано обʼєкт інфраструктури – без світла все місто та Шосткинський район.
Про це повідомив мер Шостки Микола Нога, а також підтвердили в Сумиобленерго.
Шостка: відключення світла 8 вересня
– Сьогодні зранку російський агресор завдав авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади. Воронізький старостинський округ! Зруйновано обʼєкт інфраструктури! Без електроенергії всі населені пункти громади! – наголосив Нога.
За його словами, ремонтні бригади працюють над відновлення електропостачання.
Також задіяно резервні потужності водозабезпечення, працюють Пункти незламності.
Вночі 8 вересня РФ також завдала удару по обʼєкту теплової генерації в Київській області. Наслідки атаки ворожих дронів не уточнюються, але це поки не вплинуло на енергопостачання регіону.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.