У Київській області гроза зі зливами та поривами вітру ввечері 8 вересня завдала багато шкоди – близько 11 тис. абонентів досі залишаються без електропостачання, переважно в Бориспільському районі.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Негода на Київщині 8 вересня: що відомо про наслідки

Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжують працювати над ліквідацією аварій на мережах, що спричинила стихія.

Зараз дивляться

– Уже вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10кВ, повернути світло в 48 тис. осель в області. Наразі в роботі 7 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тис. абонентів, – мовиться у повідомленні.

Наразі найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі.

Енергетики також усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять будинки.

Напередодні Укргідрометцентр попереджав про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області з I рівнем небезпечності (жовтий), а також можливі ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.