Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли у ніч на вівторок, 9 вересня, коли російські війська атакували обласний центр ударними дронами.

Вибухи у Запоріжжі 9 вересня – які наслідки

Інформацію про те, що російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, підтвердив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередньою інформацією, окупанти завдали щонайменше два ворожих удари по Запоріжжю.

Внаслідок російської атаки горить приватний будинок. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Запорізькій ОВА розповіли, що екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників на півночі Запорізької області, які прямували західним курсом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

