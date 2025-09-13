Під час вибухів у Краматорську сьогодні, 13 вересня, ціллю російських окупантів стали три автозаправні станції міста.

Про це повідомили в міській раді.

Вибухи у Краматорську сьогодні, 13 вересня: що відомо

Після того, як пролунали вибухи у Краматорську сьогодні, 13 вересня, у міськраді зазначили, що російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста.

Під час обстрілу міста росіяни застосували три ударних безпілотники.

За попередньою інформацією, це були дрони V2U.

Під час вибухів у Краматорську сьогодні, 13 вересня, дістала поранення 19-річна дівчина.

Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

