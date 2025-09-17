У ніч проти 17 вересня РФ атакувала Україну 172 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 17 вересня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну окупанти запускали безпілотники із напрямків Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди – ТОТ Криму.

Понад 100 із них – Shahed.

Силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося збити/приглушити 136 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання ракет і 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Зокрема, пролунали вибухи у Кропивницькому.

Унаслідок масованої атаки дронами без світла частково залишилися жителі обласного центру та 44 населених пунктів, що входять до Олександрівської селищної громади.

Про пожежу на об’єкті критичної інфраструктури стало відомо й після серії вибухів у Смілі Черкаської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

