Нічна атака на Україну: РФ застосувала 172 БпЛА та дві ракети, зокрема Іскандер-М
У ніч проти 17 вересня РФ атакувала Україну 172 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 17 вересня: що відомо
Під час нічної атаки на Україну окупанти запускали безпілотники із напрямків Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди – ТОТ Криму.
Понад 100 із них – Shahed.
Силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося збити/приглушити 136 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання ракет і 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Зокрема, пролунали вибухи у Кропивницькому.
Унаслідок масованої атаки дронами без світла частково залишилися жителі обласного центру та 44 населених пунктів, що входять до Олександрівської селищної громади.
Про пожежу на об’єкті критичної інфраструктури стало відомо й після серії вибухів у Смілі Черкаської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.
