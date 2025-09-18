Росіяни скинули на Костянтинівку ФАБ-250: загинуло п’ятеро місцевих
П’ять людей загинули внаслідок авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області.
Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Авіаудар по Костянтинівці 18 вересня: що відомо
Зранку росіяни скинули на житловий квартал Костянтинівки 250-кілограмову авіабомбу. Загинуло п’ять місцевих жителів від 62 до 74 років. Вибухами пошкоджено чотири багатоповерхівки.
— Кожен цивільний на Донеччині — це потенційна жертва чергового російського обстрілу! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! – наголосив Вадим Філашкін.
Для евакуації на Донеччині у військовій адміністрації закликають звертатися за телефонами: 0-800-500-121, +38-073-050-01-21 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
За даними Донецької обласної прокуратури, росіяни о 09:55 скинули на Костянтинівку фугасну авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК.
– Під ударом ворожої армії опинилась житлова забудова. П’ятеро містян віком від 62 до 74 років зазнали смертельних травм. Троє чоловіків та двоє жінок під час обстрілу знаходились на вулиці, – повідомили у прокуратурі.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що 20 серпня росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Тоді загинуло чотири людини.
3 вересня ворог завдав артилерійського удару по Костянтинівці – загинуло дев’ять людей, ще семеро дістали поранення.
Фото: Донецька ОВА