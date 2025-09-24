У Далласі у відділенні міграційної служби в результаті стрілянини було поранено кілька людей.

Стрілянина в офісі міграційної служби США

Як повідомило видання ABC News з посиланням на власні джерела, вранці 24 вересня у місцевому відділенні міграційної служби у Далласі внаслідок стрілянини постраждали троє людей.

Зазначається, що у результаті вогнепального поранення нападник загинув. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем проінформувала, що зловмисник, найімовірніше, сам вистрілив у себе.

Не розкриваючи мотивів стрілянини, спеціальний агент ФБР Джо Ротрок заявив, що, мабуть, патрони, “знайдені поруч із ймовірним стрільцем, містять послання, спрямовані проти ICE (Міграційної та митної правоохоронної служби США)”.

Як зазначає видання, мета не зрозуміла, але інцидент стався на тлі того, що ICE нарощує зусилля щодо депортації по всій країні, а представники Міністерства внутрішньої безпеки попереджають, що агенти та співробітники їхніх агенцій стикаються зі зростанням насильства та загроз.

– Хоча ми ще не знаємо мотивів, ми знаємо, що наші правоохоронці стикаються з безпрецедентним насильством проти них. Це має припинитися, – повідомила американська міністерка.

