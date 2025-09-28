Вибухи в Запоріжжі 28 вересня: ракета влучила в багатоповерхівку, серед поранених – діти
В ніч проти 28 вересня РФ масовано атакувала Запоріжжя – внаслідок вибухів пошкоджено будинки та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах міста. Багато поранених.
Вибухи в Запоріжжі 28 вересня: що відомо про наслідки
Керівник ОВА Іван Федоров розповів, що сьогодні вночі РФ завдала вісім ударів по Запоріжжю.
Було дві хвилі атаки: спочатку зафіксовано влучання в автозаправку, адміністративну будівлю та приватний сектор, а потім – у житловий будинок, який вщент зруйновано, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі.
За його словами, найбільше постраждала багатоверхівка, по якій ворог вдарив ракетою.
Станом на ранок відомо по 21 постраждалого, серед них – три дитини. Двоє поранених – у тяжкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.