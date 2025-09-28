В ніч проти 28 вересня РФ масовано атакувала Запоріжжя – внаслідок вибухів пошкоджено будинки та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах міста. Багато поранених.

Вибухи в Запоріжжі 28 вересня: що відомо про наслідки

Керівник ОВА Іван Федоров розповів, що сьогодні вночі РФ завдала вісім ударів по Запоріжжю.

Було дві хвилі атаки: спочатку зафіксовано влучання в автозаправку, адміністративну будівлю та приватний сектор, а потім – у житловий будинок, який вщент зруйновано, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі.

За його словами, найбільше постраждала багатоверхівка, по якій ворог вдарив ракетою.

Станом на ранок відомо по 21 постраждалого, серед них – три дитини. Двоє поранених – у тяжкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

