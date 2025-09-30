Уночі 30 вересня під час вибухів у Чернеччині Сумської області загинула родина з двома маленькими дітьми.

Вибухи в Чернеччині Сумської області: що відомо

Вибухи в Чернеччині сьогодні вночі стали наслідком дронової атаки армії РФ.

За словами керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку в населеному пункті Краснопільської громади, де мешкало подружжя з двома маленькими дітьми.

– На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів шести і чотирьох років, – повідомив Олег Григоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Григоров

