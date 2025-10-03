В Одесі тривають роботи з ліквідації наслідків стихії. У місті зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Злива в Одесі 30 вересня: наслідки

За його словами, комісії вже почали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій людям.

Станом на сьогодні зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок – це майже 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди продовжують звертатися із пошкодженнями.

Кулеба заявив, що роботи з відкачування води тривають на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено майже 900 тис. кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій.

– Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання. Частина міста залишається без електропостачання, енергетики працюють на місці. Водо- та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі, – повідомив він.

Крім того, в області відкрили понад 200 Пунктів Незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися.

До ліквідації наслідків стихії залучено майже 3 тис. людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів. За словами міністра, ситуація в місті вже стабілізувалася.

Нагадаємо, 30 вересня протягом семи годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Це призвело до підтоплення вулиць і пошкодження комунальної інфраструктури. Внаслідок негоди загинуло десять людей, серед них одна дитина.

