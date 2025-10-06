Під час нічної атаки на Україну 6 жовтня росіяни атакували дронами різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Як повідомили у Повітряних силах, російські війська здійснили масований комбінований удар по території України, застосувавши 116 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших модифікацій.

Атака здійснювалася з кількох напрямків: Міллерового, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського тимчасово окупованого Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем Сил оборони України.

– За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни, – зазначили у повідомленні.

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 30 ударних дронів у семи локаціях.

Операція з відбиття атаки триває – у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

