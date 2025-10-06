У ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили атаку на Ічнянську громаду на Чернігівщині.

Атака на енергообʼєкт в Ічнянській громаді 6 жовтня 2025 року

Як повідомили місцеві енергетики, внаслідок атаки зафіксовано влучання в енергетичний об’єкт.

– Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об’єкт. Енергетики уже почали відновлення, однак виконуватиметься воно з урахуванням безпекової ситуації. Просимо набратись терпіння. Робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – йдеться у повідомленні.

Фахівці працюють на місці, однак ремонтні роботи тривають із урахуванням безпекових умов, оскільки ситуація в регіоні залишається напруженою.

Місцева влада нагадує жителям про інформаційну тишу та правила безпеки під час повітряних тривог.

– Під час тривоги уникайте наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, вони є стратегічними цілями рашистів і можуть бути небезпечними. Обов’язково переміщайтеся в укриття, – наголосили енергетики.

Раніше повідомлялося, що у вересні російські війська вдвічі наростили кількість ударів та застосованих засобів ураження по Чернігову та області.

Переважну частину ворожих дронів Сили оборони збивають на прикордонній території та на підступах до міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

