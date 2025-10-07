Служба безпеки України викрила агентурне проникнення ФСБ до лав Сил оборони. У Львові затримано громадянина РФ, який приєднався до одного з бойових підрозділів ЗСУ під виглядом добровольця, але працював на російські спецслужби.

Про це повідомила СБУ у вівторок, 7 жовтня.

Затримання агента РФ у Львові

За даними СБУ, затриманий передавав російській стороні розвіддані про дислокацію українських військових та коригував ракетні удари по Львівській області.

Зараз дивляться

Операцію провели співробітники СБУ за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.

Фігурант зливав ФСБ координати тимчасового тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також він надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

– Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку “кріт” використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу, – повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з РФ.

Крім того було встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці, ФСБ задіяла його брата з Росії.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.