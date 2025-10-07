Вибухи в Черкасах сьогодні, 8 жовтня, прогриміли після опівночі на тлі підвищеної загрози застосування ворогом ударних безпілотників.

Вибухи в Черкасах сьогодні, 8 жовтня: що відомо

Вибухи в Черкасах сьогодні, 8 жовтня, пролунали орієнтовно о 00:06.

Про підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом ударних дронів керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець оголосив ще о 23:40 7 жовтня.

Більше подробиць очільник ОВА поки не повідомляв.

Нагадаємо, за пів години до цього була серія вибухів у Кривому Розі.

За словами керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, до міста летіли до 30 ударних безпілотників типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець

