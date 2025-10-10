У ніч на 10 жовтня РФ атакувала Україну дронами – потужні вибухи пролунали у Дніпрі та Києві, у кількох районах спостерігали перебої зі світлом.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та союзники по НАТО посилюють тиск на Росію для припинення війни, а в Росії розбився винищувач МіГ-31.

Також стало відомо, що з окупованих територій вдалося вивезти 23 українських дітей і підлітків, а на Донеччині пошкоджено ділянку аміакопроводу Тольятті–Одеса.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 10 жовтня – у добірці.

Вибухи у Дніпрі

Потужні вибухи у Дніпрі пролунали у ніч проти 10 жовтня під час масованої атаки дронів на Україну.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у різних районах міста, працювала протиповітряна оборона.

Станом на ранок місцева влада не повідомляла про постраждалих чи руйнування.

Вибухи у Києві

Вибухи в Києві пролунали пізно ввечері 9 жовтня під час атаки ворожих безпілотників на столицю.

Мер Віталій Кличко підтвердив факти вибухів і зазначив, що ППО знищувала цілі у небі над містом.

Через атаку можливі перебої зі світлом і водопостачанням, однак, за словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, йдеться лише про точкові відключення.

Наразі відомо про дев’ятьох поранених.

Загалом рятувальники врятували 20 людей, з них п’ятьох передали медикам.

США та НАТО посилюють тиск на Росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон разом із союзниками по НАТО активізує зусилля для припинення війни проти України.

Під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом Трамп наголосив, що НАТО “показало себе чудово”, а США постачають союзникам зброю, значна частина якої надходить до України.

Американський лідер також висловив сподівання, що незабаром відбудуться переговори між Україною та Росією, і не виключив запровадження нових санкцій проти РФ.

Винищувач МіГ-31 розбився у Росії

У Липецькій області РФ зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31 — носій гіперзвукових ракет Кинджал.

За попередніми даними, під час навчального польоту виникла несправність системи шасі.

Пілоти встигли катапультуватися, а літак впав у лісовому масиві, де виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

Пошкоджено аміакопровід на Донеччині

На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу Тольятті–Одеса між Русиним Яром та Яблунівкою.

Донецька ОВА повідомила, що транспортування аміаку цією ділянкою не здійснюється з 2014 року, однак спостерігається білий дим, імовірно через витік залишків речовини.

Життю людей нічого не загрожує, у разі запаху аміаку мешканцям радять зачинити вікна.

Україна повернула 23 дітей з окупації

На підконтрольну територію України вдалося вивезти групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, діти перебувають у безпеці, отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

Шпигунство Угорщини в структурах ЄС

Європейська комісія створить спеціальну групу для розслідування можливих шпигунських операцій угорської розвідки проти посадовців Євросоюзу.

Рішення ухвалили після журналістського розслідування, яке виявило спроби вербування чиновників Єврокомісії угорськими агентами.

У Брюсселі заявили, що ставляться до інциденту з максимальною серйозністю та розслідують його як питання безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

