На світанку 12 жовтня в окупованому Криму чули вибухи в районі кількох аеродромів.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримського вітру.

Вибухи в Криму сьогодні, 12 жовтня: що відомо

Так, жителі Криму повідомили, що з 04:54 до 04:57 пролунали три-чотири вибухи в районі аеродрому Бельбек, що на північ від Севастополя, і аеродрому Кача, що розташований в межах міста Севастополь.

Близько 06:00 чули вибухи біля аеродрому Саки в Новофедорівці.

За словами місцевих, вибухи не були схожі на роботу російської протиповітряної оборони.

Наразі більше деталей про ранкові вибухи у Криму немає.

Вночі 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій атакували радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф на території окупованого Криму.

22 вересня біля Севастополя прогриміли вибухи – під ударами опинилися аеродроми Бельбек і Кача. Окупанти стверджували, що сили ППО нібито знищили дві повітряні цілі над морською акваторією та поблизу аеродрому Кача.

21 вересня спецпризначенці ГУР знищили в Криму три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дорогу радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.

11 вересня повідомлялося, що в акваторії Чорного моря спецназівці ГУР Міністерства оборони України вистежили і успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.

