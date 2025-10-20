Увечері понеділка, 20 жовтня, у Чернігівській, Київській та Харківській областях частково зникло електропостачання.

Про це повідомили Чернігівобленерго, мер Славутича та Ізюмська МВА.

У низці областей зникло світло через атаки на енергосистему

На Чернігівщині сталося автоматичне знеструмлення. Мешканці повідомляють про відсутність електроенергії в різних районах Чернігова.

Місто Славутич повністю залишилося без світла.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев уточнив, що сталося влучання в енергетичний об’єкт. За його словами, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків аварії та відновленням енергопостачання.

– Водоканал переводять на резервне живлення, тому вода невдовзі з’явиться. Теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарні працює, – повідомив Фомічев.

В Укренерго зазначили, що північна частина Чернігівщини залишилася без електроенергії через обстріл енергосистеми області.

Мешканців закликали зберігати спокій, дотримуватися інформаційної тиші та залишатися в безпечних місцях.

Організація NetBlocks підтвердила значне порушення інтернет-з’єднання в Чернігові після повідомлень про удари російських дронів (БПЛА) по енергетичній інфраструктурі.

Зазначається, що це вже другий подібний інцидент за поточний місяць.

У Ізюмській міській військовій адміністрації повідомили, що частина громади також залишилася без світла.

Через відсутність електроенергії у місті виникли проблеми з водопостачанням.

Наразі проблему локалізовано, триває пошук шляхів її усунення.

Також про ворожу атаку повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Він підтвердив, що унаслідок ворожої атаки місто Славутич тимчасово знеструмлено.

– Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання. Системи водопостачання та водовідведення переводимо на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено, – зазначив Калашник.

КП Славутич-Водоканал на резервному живленні подав водопостачання на місто. Водопостачання на верхніх поверхах може бути ускладнено. Вода буде орієнтовно до 24:00.

Якщо електропостачання в місті найближчим часом не з’явиться, то наступна подача води запланована завтра о 06:30.

