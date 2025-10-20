Росія почала завдавати ударів по конкретних об’єктах газопередачі, які забезпечують газом українські міста. Це є частиною зміни тактики російських військ.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, пише РБК-Україна.

Росіяни атакують об’єкти газопередачі

– Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об’єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт, – сказав Колісник.

За словами заступника міністра, ці об’єкти не є стратегічними, “але ворог все одно тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об’єкт теплозабезпечення”.

Посадовець зазначив, що зараз посилюються заходи фізичного захисту цих об’єктів, щоб запобігти їхньому ураженню під час атак.

Колісник також заявив, що Україна планує імпортувати значні обсяги природного газу.

– Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є ціль змістити його імпортом, – пояснив він.

Заступник міністра вважає, що “ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що лише за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються”.

За його словами, Україна майже повністю виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном – на 99,5%, однак імпорт продовжиться через зниження видобутку.

Плановий обсяг закачування становив 13,2 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький говорив, що російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Тепер їхня головна мета – створити так звану буферну зону у прикордонних районах. Йдеться про Сумську, Харківську та Чернігівську області.

