У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не передбачають відключень електроенергії, обмеження потужності торкнуться виключно промислових підприємств.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 27 жовтня: що відомо

– Завтра, 27 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.

У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

В Укренерго уточнили, що обсяг застосування обмежень може змінитися.

26 жовтня в окремих регіонах України з 09:00 до 22:00 діяли графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до однієї черги.

Також у цей період застосовувалися обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень для населення були введені після ворожої атаки 22 жовтня – РФ завдала комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України.

Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них балістичні) та 405 БпЛА різних типів.

Основним напрямком удару була Київська область. Постраждали також Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області, повідомили в Повітряних силах.

Після ударів РФ 10 жовтня Укренерго обмежувало електропостачання лише для промислових споживачів.

