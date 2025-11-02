Вибухи в Одеські області пролунали вночі 2 листопада, коли ворог скерував на неї ударні безпілотники.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Вибухи в Одеські області 2 листопада: що відомо

Попри активну роботу ППО унаслідок вибухів в Одеській області пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями. Загорілися п’ять вантажних автомобілів.

За попередньою інформацією, під час вибухів в Одеській області 2 листопада загинули двоє людей, ще троє людей постраждали.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, 42-річного чоловіка доставили до лікарні з термічними опіками у стані середньої тяжкості.

Двом іншим постраждалим, 42-річному та 48-річному чоловікові, на місці надана медична допомога.

ДСНС України
Олег Кіпер
Олег Кіпер
ДСНС України
ДСНС України

Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

