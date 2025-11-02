Вибухи в Одеські області пролунали вночі 2 листопада, коли ворог скерував на неї ударні безпілотники.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Вибухи в Одеські області 2 листопада: що відомо

Попри активну роботу ППО унаслідок вибухів в Одеській області пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями. Загорілися п’ять вантажних автомобілів.

За попередньою інформацією, під час вибухів в Одеській області 2 листопада загинули двоє людей, ще троє людей постраждали.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, 42-річного чоловіка доставили до лікарні з термічними опіками у стані середньої тяжкості.

Двом іншим постраждалим, 42-річному та 48-річному чоловікові, на місці надана медична допомога.

Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

