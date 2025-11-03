У ніч проти 3 листопада армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру у Сумській та Житомирській областях.

Заплановані адміністрацією США Дональда Трампа випробування ядерної зброї не передбачають підриву бойових зарядів.

Президент Сербії Александар Вучич запропонував ЄС закуповувати сербські боєприпаси, які можуть бути використані в Україні.

Зараз дивляться

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 2–3 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи на Сумщині

Вночі 3 листопада росіяни атакували Сумську область ударними безпілотниками. Під прицілом ворога опинилася Тростянецька громада.

За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, унаслідок влучання БпЛА загинула людина.

Крім того, з-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Вибухи на Житомирщині

За повідомленням міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, РФ атакувала Житомирщину трьома гіперзвуковими ракетами Х-47м2 комплексу Кинджал.

Повітряні сили підтвердили три–чотири удари по області.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі немає.

Випробування ядерної зброї США

Заплановані адміністрацією президента Дональда Трампа випробування ядерної зброї не передбачають підриву бойових зарядів.

Міністр енергетики США Кріс Райт пояснив, що йдеться про системні або некритичні тести, під час яких перевіряються всі компоненти ядерної зброї, окрім самої ядерної реакції.

Це дозволяє переконатися, що система функціонує належним чином та здатна забезпечити необхідну геометрію для потенційного підриву.

Пропозиція Сербії щодо боєприпасів

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до ЄС із пропозицією закуповувати сербські боєприпаси, які можуть бути використані в Україні.

За словами Вучича, Сербія виробляє більше боєприпасів, ніж Франція, а склади переповнені. Країна продовжує виробництво, зокрема мінометних боєприпасів.

Президент вважає, що домовленість із ЄС щодо продажу боєприпасів могла б стати внеском Сербії у зміцнення європейської безпеки:

– Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, які воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і взяти все, що ми маємо, – сказав він.

За словами Вучича, зараз він очікує остаточної відповіді від європейських партнерів на свою пропозицію.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи можуть ці боєприпаси використовуватися в Україні, він наголосив:

– Покупці можуть робити з ними все, що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий договір, щоб ми могли планувати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.