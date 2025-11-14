В ніч на 14 листопада російська армія атакувала Київ ракетами та ударними дронами.

Вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі, а також у місті Новоросійськ, що на території РФ.

На Донеччині бійці Азову взяли у полон 21 російського окупанта.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 14 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Києві

В ніч на 14 листопада війська РФ атакували Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Загинула одна людина, щонайменше 24 отримали поранення, понад 40 осіб врятували рятувальники.

Постраждали дев’ять із десяти районів столиці: зафіксовано влучання та пожежі в багатоповерхівках, школі, спортивній базі й на території лікарні.

У різних частинах міста рятувальники евакуювали десятки людей, ліквідовували пожежі площею від кількох до сотень квадратних метрів та деблокували постраждалих з-під завалів.

У ніч на 14 листопада в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі повідомляли про сильні удари, від яких тремтіли вікна, а також про вибухи поблизу аеропорту Бельбек, після яких росіяни підняли винищувач. Про вибухи також писали мешканці районів біля Південної бухти.

Атаковано нафтобазу у Новоросійську

Уночі 14 листопада в Новоросійську пролунали вибухи: дрони атакували місто та спричинили пожежу на нафтобазі перевантажувального комплексу Шесхарис.

Через атаку тимчасово закрили аеропорти Краснодара і Геленджика, а також зафіксували влучання по складу у військовій частині.

Пошкоджена нафтобаза належить до інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму, який має великий термінал під Новоросійськом.

Бійці Азову взяли у полон 21 росіянина

Сили оборони України продовжують поповнювати “обмінний фонд”. На Донеччині українські бійці взяли в полон 21 росіянина.

Полонених захопили під час боїв на Добропільському та Костянтинівському напрямках – частина здалася добровільно, інших змусили скласти зброю.

Операцію здійснили воїни 12-ї бригади спецпризначення Азов, 14-ї бригади Червона Калина, 4-ї бригади Рубіж, а також підрозділи Десантно-штурмових військ та штурмових частин ЗСУ.

У Карелії розбився літак Су-30

У російській Карелії під час навчально-тренувального польоту розбився багатоцільовий винищувач Су-30.

Літак упав у лісовій місцевості поблизу Петрозаводська, обидва пілоти загинули. Про інцидент повідомили російські пропагандистські медіа з посиланням на Міноборони РФ.

Карелія розташована на північному заході Росії та межує з Фінляндією.

Україна програла Франції

Збірна України програла Франції у Парижі в матчі відбору на ЧС-2026 із рахунком 0:4.

Перший тайм українці вистояли завдяки грі Трубіна, хоч французи завдали десять ударів і повністю контролювали гру. Після перерви спочатку арбітр переглянув можливий пенальті на користь України, але за кілька хвилин 11-метровий призначили вже у наші ворота. Мбаппе його реалізував, після чого синьо-жовті посипалися.

Далі Олісе та Мбаппе довели рахунок до розгромного, а наприкінці гри відзначився Екітіке. Франція завдала 25 ударів проти одного українського та достроково вийшла на ЧС-2026.

Україна має 7 очок — стільки ж, як Ісландія, але гіршу різницю м’ячів. Вирішальний матч проти Ісландії відбудеться 16 листопада: українців влаштує лише перемога.

