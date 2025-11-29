Після масованої нічної атаки на Київ 29 листопада значна частина правобережжя столиці залишилася без електропостачання.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Відключення води та світла в Києві 29 листопада: що відомо

За словами мера Києва, через знеструмлення у житлових будинках знижено тиск води, а подекуди водопостачання працює з перебоями.

Крім того, через відсутність напруги контактної мережі на правому березі столиці тимчасово затримується рух трамваїв та тролейбусів.

Енергетичні та комунальні служби вже працюють над відновленням роботи мереж.

Нагадаємо, що близько 00:21 ночі 29 листопада російські війська розпочали чергову масовану атаку дронами по столиці.

До ранку стало відомо про наслідки атаки одразу в кількох районах — Дарницькому, Шевченківському, Солом’янському та Святошинському.

У столиці уламки пошкодили декілька багатоповерхівок, що спричинило пожежі.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Київ 29 листопада загинули двоє людей, ще 15 дістали поранень.

Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

