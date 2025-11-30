Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень російська армія випустила по Україні майже 1 400 ударних дронів, 1 100 керованих авіабомб і 66 ракет.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський про атаки РФ на України протягом тижня

Зеленський наголосив, що щоденні обстріли потребують системної міжнародної підтримки.

За його словами, такі атаки тривають щодня й вимагають постійного посилення обороноздатності держави.

— Кожного дня маємо посилювати стійкість України. Нам потрібні ракети та системи ППО, а також активна робота з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, які допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто підтримує Україну, — підсумував президент.

Як зазначив очільник України, лише цієї ночі ворог завдав ударів по кількох областях.

Поранені зафіксовані на Дніпропетровщині та Харківщині. Атаки також були спрямовані на Одеську, Сумську та Херсонську області.

Загалом під час нічної атаки Росія використала 122 ударні дрони та застосувала балістичну зброю — дві ракети.

Зеленський також зазначив, що у Вишгороді на Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки чергової масованої атаки РФ.

Місто атакували дронами — пошкоджено численні житлові будинки.

Станом на ранок відомо про 19 поранених, серед яких є діти. Внаслідок удару загинула одна людина.

