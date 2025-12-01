Зранку 1 грудня ворог атакував Миколаїв Шахедами. Крім того, стало відомо, що під час атаки на Вишгород у Київській області російські ударні безпілотники застосували касетні боєприпаси.

Також завершилися мирні перемовини української та американської делегацій у Флориді, після яких звучать обережні, але впевнені сигнали щодо подальших кроків до миру.

Тим часом у МЗС України відреагували на заяви Казахстану щодо удару по терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.

Зараз дивляться

Більше про ці та інші ключові події ночі – в огляді події ночі Фактів ICTV.

Атака на Миколаїв

Вранці 1 грудня пролунали вибухи у Миколаєві.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, перед детонаціями Повітряні сили ЗСУ зафіксували наближення ударних дронів до міста.

Як пізніше повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок атаки зайнялася покрівля багатоповерхівки.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Вишгород атакували касетними боєприпасами

Увечері 30 листопада стало відомо, що під час нічної атаки на Вишгород російські війська застосували дрони-камікадзе з касетними боєприпасами.

За словами керівника Центру радіотехнологій Сергія Бескрестнова, касетні боєприпаси мали всі три Шахеди, що зайшли на місто.

Один із дронів упав на дах багатоповерхівки, але не вибухнув. На місці знайшли пошкоджений безпілотник, бойову частину та 21 касетний боєприпас, ще один – у дворі.

Через ризик самоліквідації касет район навколо будинку перекрили, мешканців верхніх поверхів евакуювали.

Розмінування виконали за допомогою роботизованих систем, а всі боєприпаси пізніше підірвали на полігоні.

Унаслідок цієї атаки постраждали 19 людей.

Завершення переговорів між делегаціями України та США

У Флориді відбулася зустріч української та американської делегацій щодо подальших кроків до встановлення миру.

Після перемовин держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони досягли відчутного прогресу.

За його словами, робота триватиме й надалі, оскільки “багато процесів залишаються рухомими”, а до мирного врегулювання повинна бути залучена й російська сторона.

Він також повідомив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви для продовження переговорного треку.

Рубіо наголосив, що США хочуть не лише закінчення війни, а й того, щоб Україна увійшла в етап відновлення та процвітання:

— Мова йде не лише про завершення війни, а й про розбудову сильнішої та процвітаючої України.

Секретар РНБО Рустем Умєров назвав перемовини результативними та подякував партнерам — зокрема Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

За його словами, сторони обговорили всі ключові для України питання.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи процес переговорів, заявив, що вважає реальним сценарій укладення мирної угоди.

Він також зазначив, що бачить потребу у припиненні загибелі людей.

Трамп підтвердив, що після перемовин поговорив із держсекретарем Рубіо та спецпосланцем Віткоффом і отримав позитивні сигнали.

Водночас визнав, що в Україні є низка “складних проблем”, зокрема питання корупції.

Реакція України на заяви Казахстану

Напередодні Астана засудила атаку по терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську, заявивши про негативний вплив інциденту на двосторонні відносини з Україною. При цьому КТК забезпечує понад 1% світового експорту нафти.

Міністерство закордонних справ України заявило, що країна не здійснює жодних дій, спрямованих проти Казахстану, та повністю зосереджена на протидії російській агресії.

У МЗС також наголосили, що удари Сил оборони спрямовані виключно на військову інфраструктуру агресора, і є відповіддю на атаки РФ у межах права на самооборону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.