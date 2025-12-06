Уночі проти 6 грудня (з 18:00 5 грудня) Росія здійснила наймасштабнішу за останній час комбіновану атаку на Україну, випустивши ракети різних типів та безпрецедентну кількість ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 6 грудня: що відомо

За даними відомства, радіотехнічні війська виявили та супроводили 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета та 653 ударні БпЛА різних типів.

Пуски здійснювалися з територій Брянської, Орловської, Рязанської, Ростовської областей РФ, Краснодарського краю, акваторії Чорного моря, а також з тимчасово окупованого Криму.

Серед випущених засобів ураження:

653 ударні БпЛА Shahed, Гербера та інших типів (понад 300 — Shahed);

3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал

34 крилаті ракети типів Х-101/ Іскандер-К

14 балістичних ракет Іскандер-М

Атаку відбивали підрозділи ППО, РЕБ, мобільні вогневі групи та авіація Сил оборони України.

Станом на 10:00 6 грудня силами ППО збито або приглушено 615 повітряних цілей, серед яких:

585 ударних БпЛА;

29 крилатих ракет;

1 балістична ракета.

Разом із тим зафіксовано влучання ракет та 60 дронів-камікадзе на 29 локаціях по території України.

У кількох місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Як зазначили у Повітряних силах, атака тривала й на момент ранкового зведення — у небі залишалися кілька ворожих БпЛА.

Під час атаки особливо постраждала Київська область.

Вибухи лунали у різних районах, сили ППО збивали дрони та ракети.

За інформацією Київської ОВА та ДСНС, під ворожою атакою перебували Фастівський, Бучанський і Вишгородський райони.

Зокрема під час в ибухів у Фастові пошкоджено залізничний вокзал та моторно-вагонне депо, виникли масштабні пожежі.

Крім того, постраждав чоловік 1983 року народження — у нього рвана рана ноги.

