Росія запустила по Україні 51 ракету та 653 дрони: як спрацювала ППО
Уночі проти 6 грудня (з 18:00 5 грудня) Росія здійснила наймасштабнішу за останній час комбіновану атаку на Україну, випустивши ракети різних типів та безпрецедентну кількість ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 6 грудня: що відомо
За даними відомства, радіотехнічні війська виявили та супроводили 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета та 653 ударні БпЛА різних типів.
Пуски здійснювалися з територій Брянської, Орловської, Рязанської, Ростовської областей РФ, Краснодарського краю, акваторії Чорного моря, а також з тимчасово окупованого Криму.
Серед випущених засобів ураження:
- 653 ударні БпЛА Shahed, Гербера та інших типів (понад 300 — Shahed);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал;
- 34 крилаті ракети типів Х-101/ Іскандер-К/Калібр;
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23.
Атаку відбивали підрозділи ППО, РЕБ, мобільні вогневі групи та авіація Сил оборони України.
Станом на 10:00 6 грудня силами ППО збито або приглушено 615 повітряних цілей, серед яких:
- 585 ударних БпЛА;
- 29 крилатих ракет;
- 1 балістична ракета.
Разом із тим зафіксовано влучання ракет та 60 дронів-камікадзе на 29 локаціях по території України.
У кількох місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.
Як зазначили у Повітряних силах, атака тривала й на момент ранкового зведення — у небі залишалися кілька ворожих БпЛА.
Під час атаки особливо постраждала Київська область.
Вибухи лунали у різних районах, сили ППО збивали дрони та ракети.
За інформацією Київської ОВА та ДСНС, під ворожою атакою перебували Фастівський, Бучанський і Вишгородський райони.
Зокрема під час в ибухів у Фастові пошкоджено залізничний вокзал та моторно-вагонне депо, виникли масштабні пожежі.
Крім того, постраждав чоловік 1983 року народження — у нього рвана рана ноги.