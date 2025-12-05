У ніч на суботу, 6 грудня, пролунали вибухи в Києві та області. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

Про це повідомили в КМВА та КОВА.

Вибухи в Києві та області 6 грудня: які наслідки

У Київській ОВА інформували, що в повітряному просторі зафіксовано безпілотники, по яких працюють сили ППО.

– Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, – зазначається у повідомленні.

Пізніше в Київській міській державній адміністрації поінформували про роботу ППО у столиці.

– Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею, – написали в КМВА.

Нагадаємо, у ніч проти суботи пролунали вибухи у Чернігові. На території міста зафіксували падіння уламків російського безпілотника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

