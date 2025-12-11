Уночі 11 грудня російські війська атакували Україну дронами та ракетами.

Лунали, зокрема, вибухи у Кременчуці Полтавської області та Одесі.

Україна тим часом передала США відповідь на мирний план, а Данія назвала Сполучені Штати потенційною загрозою.

Також низку заяв зробив президент України Володимир Зеленський. Крім того, стало відомо про оновлення для військовозобов’язаних.

Детальніше про ці та інші ключові події ночі – в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Кременчуці Полтавської області

Вибухи у Кременчуці Полтавської області лунали вночі проти 11 грудня.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово повідомляли про рух груп безпілотників до міста.

Була інформація і про рух швидкісної цілі.

Як повідомив уранці очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, уночі росіяни атакували об’єкти енергетики у Кременчуцькому районі.

Попри те, що значну кількість цілей було збито, через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах спалахнули пожежі.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. На щастя, минулося без постраждалих.

Україна передала США свою відповідь на мирний план

Україна надала адміністрації Дональда Трампа відповідь на останню редакцію американського мирного плану.

Кореспондент Axios Барак Раві повідомив, що документ був переданий 10 грудня.

Який саме зміст відповіді та реакція США — поки не уточнюється.

Bloomberg також підтвердив факт передачі відповіді, не розкриваючи деталей.

Зеленський очікує пропозицій щодо виборів під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на позицію Верховної Ради щодо проведення виборів у період воєнного стану.

За його словами, партнери, зокрема у Вашингтоні, порушують це питання, і Україна повинна надати чіткі юридичні відповіді, щоб уникнути маніпуляцій.

Президент наголосив, що будь-які спекуляції щодо виборів у воєнний час є небажаними, а політичні та юридичні аспекти мають бути врегульовані на законодавчому рівні.

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала нове посилення бойової авіації . Деталі поки що не розголошують із міркувань безпеки.

Заява прозвучала напередодні засідання Коаліції охочих, що об’єднує понад 30 держав, які підтримують Україну та гарантують виконання майбутньої мирної угоди.

Президент також повідомив про підготовку нових санкцій ЄС проти РФ, які торкнуться тіньового флоту російських танкерів та інфраструктури транспортування нафти.

Україна теж готує власний санкційний пакет проти танкерного флоту РФ.

Крім того, очікуються нові заходи проти російських пропагандистів.

Данія розглядає США як потенційну загрозу безпеці

Розвідувальна служба Данії (DDIS) оприлюднила щорічну оцінку ризиків, у якій уперше назвала США потенційною загрозою.

Як пише Bloomberg, у звіті зазначено, що Вашингтон дедалі частіше ставить власні інтереси вище за інтереси партнерів і використовує свою економічну та технологічну силу як інструмент тиску — навіть проти союзників.

DDIS також нагадує про попередні заяви Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією, що спричинило дипломатичну напругу між США та Данією.

У документі зазначено, що загальний рівень загроз для Данії зріс, а невизначеність ролі США як гаранта безпеки Європи може посилити гібридний тиск із боку РФ.

Резерв+: електронний військово-обліковий документ стає основним

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін повністю переходить на електронні військово-облікові документи.

Відтепер документи для призовників, військовозобов’язаних і резервістів створюються виключно в електронному вигляді, а резерв ID стає основним документом.

Його можна отримати в застосунку Резерв+.

Паперові копії залишаються доступними — PDF можна самостійно роздрукувати або отримати в ТЦК.

Свириденко зазначила, що цифровизація зменшить ризики підробок і спростить облік. Для цього оновлено постанови №1487 та №559.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

