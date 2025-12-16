Президент України Володимир Зеленський обговорив мирний план із Дональдом Трампом. Німеччина оголосила про нову допомогу, а російські війська завдали ударів по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Детальніше про ключові події ночі 16 грудня читайте — у добірці від Фактів ICTV. Зараз дивляться

Зеленський провів розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом, під час якої обговорювалося напрацювання мирного плану.

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент зазначив, що спілкування проходило у розширеному форматі за участю міжнародних лідерів, а напередодні американська сторона організувала окремий бріфінг.

Також Зеленський окреслив подальшу послідовність кроків у межах зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні.

– Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, далі США в найближчі дні проведуть консультації з Росією, після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США, – сказав він

Німеччина передасть Україні в €11 млрд

Німеччина планує надати Україні понад 11 мільярдів євро допомоги у 2026 році.

Окрім цього, ФРН долучиться до забезпечення стабільного енергопостачання українських шкіл, лікарень і дитячих садків.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер наголосив, що Берлін приділить окрему увагу підтримці соціальної інфраструктури України на тлі спроб Росії, які він назвав “варварські”, знищити українську енергосистему. Саме тому Німеччина допомагатиме з енергозабезпеченням дитсадків, навчальних закладів і медичних установ.

– З лютого 2022 року Німеччина направила Україні військової допомоги на €40 млрд та цивільної підтримки на €36 млрд, – заявив Мерц.

Також він зазначив, що для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури Берлін додатково виділив Києву 170 мільйонів євро.

Обстріл Дніпропетровської області

У нічний та ранковий час російські війська знову завдали ударів по Нікопольському району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвоненко.

Противник застосовував артилерію та безпілотні літальні апарати, під обстріли потрапили Нікополь, а також Мирівська, Марганецька, Покровська й Червоногригорівська громади.

Внаслідок атак зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури, сільськогосподарського підприємства та автозаправної станції.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених серед мирного населення.

Водночас, за інформацією Повітряного командування Схід, сили протиповітряної оборони знищили над територією області вісім ворожих безпілотників.

Атака на Запоріжжя

Вранці 16 грудня російський ударний дрон типу Shahed поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, оприлюднивши фото та відео з місця події.

За його словами, після “прильоту” у багатоповерхівці спалахнула пожежа, через що частину людей довелося евакуювати.

Відомо, що одного з мешканців поранило уламками, ще одна жінка зазнала отруєння чадним газом. Згодом посадовець уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Наразі на місці влучання працюють екстрені та рятувальні служби.

