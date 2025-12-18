Пролунав вибух у Дніпрі після попередження про запуски ворогом ударних дронів.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Вибух у Дніпрі сьогодні, 18 грудня: що відомо

Так, Повітряні сили ЗСУ о 13:54 повідомили про проліт ворожих дронів у напрямку міста. А о 14:45 місцеві жителі повідомили про вибух у Дніпрі.

Після вибуху над містом видніється чорний дим.

Наразі офіційної інформації про наслідки немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня також лунали вибухи у Дніпрі. В результаті виникло декілька пожеж. Крім того, під час атаки у Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків – 37 та 65 років — і 75-річна жінка.

Знищений приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Зачепило й два гаражі.



Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

