Уночі проти 19 грудня та протягом дня відбулася низка резонансних подій — від атак РФ по регіонах України до важливих міжнародних рішень щодо підтримки Києва та гарантій безпеки.

Російські війська атакували Одесу, Харківщину, завдавши ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Водночас США та Європейський Союз ухвалили стратегічні рішення, які стосуються фінансування оборони України, заморожених активів РФ та гарантій безпеки.

Детальніше про ключові події — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одесу

Унаслідок чергової ворожої атаки на Одесу було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Ударна хвиля також завдала шкоди житловим будинкам одеситів.

Через атаку частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

Аварійні та комунальні служби одразу розпочали відновлювальні роботи.

За наявною інформацією, постраждала одна людина — жінка у стані середньої важкості.

Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

На місці працюють усі профільні служби.

Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для подальшого надання допомоги мешканцям.

Атаки РФ на Харківщину

Увечері 18 грудня російські війська атакували безпілотником село Рідний Край Богодухівського району Харківської області.

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти застосували дрони типу Герань-2.

Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Постраждалих немає.

Зауважимо, що кількома годинами раніше росіяни завдали авіаційного удару по Благодатівці Куп’янського району.

Унаслідок атаки загинув 22-річний чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранення — двоє жінок та троє чоловіків.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

США ухвалили оборонний бюджет із допомогою Україні

У четвер, 18 грудня, президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік.

Документ передбачає рекордні військові витрати у розмірі $901 млрд. У ньому також закладена допомога Україні — $800 млн у межах Ініціативи допомоги у сфері безпеки.

Фінансування буде надано двома траншами — по $400 млн у 2026 та 2027 роках і спрямоване на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

ЄС погодив €90 млрд допомоги Україні

Європейський Союз ухвалив рішення про масштабну фінансову підтримку України на 2026-2027 роки.

Йдеться про €90 млрд безвідсоткової позики, яку Україна має повернути лише після виплати Росією репарацій.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що кошти буде залучено через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, щоб оперативно покрити фінансові потреби України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що у разі відмови РФ платити репарації заморожені російські активи можуть бути використані для погашення кредиту.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ТОТ України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України.

Документ підтримали 79 країн, проти проголосували 16, ще 73 утрималися. Резолюція охоплює всі тимчасово окуповані території України, включно з Кримом.

У ній засуджується агресивна війна РФ, примусова мобілізація, тортури, переслідування журналістів, руйнування культурної спадщини та незаконне утримання цивільних і військовополонених.

ЄС готовий долучитися до гарантій безпеки України

Лідери Європейського Союзу заявили про готовність зробити внесок у надійні гарантії безпеки для України у співпраці зі США та міжнародними партнерами.

У висновках саміту ЄС зазначено, що Європа й надалі забезпечуватиме Україну фінансовими, військовими та оборонними ресурсами для стримування російської агресії в довгостроковій перспективі.

Також підтверджено рішення про збереження заморожених активів РФ доти, доки Росія не припинить війну та не компенсує завдані Україні збитки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 395-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

