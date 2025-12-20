Уночі росіяни масовано атакували дронами типу Shahed-131/136 критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака дронів на критичну інфраструктуру Миколаївщини

Внаслідок ворожої атаки сталося знеструмлення населених пунктів у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах області. Вночі енергетики розпочали ремонтні роботи для відновлення електропостачання споживачам.

Крім того, внаслідок атаки у Миколаєві пошкоджено сім гаражів, два легкових автомобілі та трактор. На щастя, минулося без постраждалих.

За словами Віталія Кіма, з ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури під’єднали до генераторів та альтернативних джерел живлення. Забезпечено роботу опалення, водопостачання та водовідведення.

Наразі фахівці намагаються стабілізувати мобільний зв’язок.

У Миколаєві на маршрути вивели тролейбуси з автономним ходом, автобуси та приватний транспорт.

За словами Віталія Кіма, вчора росіяни тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих, на щастя, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

