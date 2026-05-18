Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, експрем’єр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб можуть стати представниками Євросоюзу у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Про це пише видання Politico.

Представники від ЄС на переговорах

Оскільки переговорна команда президента США Дональда Трампа застрягла в іранській кризі, тиск щодо призначення спеціального посланця для мирних переговорів щодо України лягає саме на Європу.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував на роль посередника колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Проте Київ відхилив цей.

Тода міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жартома зазначив виданню Politico, що Путін міг би так само запропонувати проросійських акторів Стівена Сігала чи Жерара Депардьє.

Крім того, видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. Каллас тривалий час виступала проти прямих переговорів із Росією.

Ангела Меркель — колишня канцлерка Німеччини мала справу безпосередньо як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Проте багато європейців вважають, що її минулі невдалі спроби посередництва є достатньою підставою для дискваліфікації.

Александр Стубб — президент Фінляндії має досвід посередництва у своїй країні і раніше висловлював зацікавленість бути посередником у переговорах. Але йому потрібна широка підтримка ЄС. А Москва може відкинути його кандидатуру через членство Фінляндії в НАТО.

Маріо Драгі — колишній прем’єр-міністр Італії користується широкою повагою в Європі і не вважається прихильним до Кремля. Проте поки не було жодних публічних сигналів, що Драгі хоче цю роль.

Люди, обізнані з позицією Києва, стверджують, що посланець повинен мати потужну підтримку ЄС, але не бути представником самого блоку, якому Путін не довіряє.

Тож кандидатами можуть бути і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, досвідчений фахівець з питань Близького Сходу, або навіть міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, який підтримує відносини з обома сторонами.

Джерело : Politico

