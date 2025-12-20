Сьогодні зранку 20 грудня росіяни атакували інфраструктуру порту Південний, що на Одещині. На жаль, є влучання в резервуари.

Про це в Telegram-каналі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Атака на порт Південний

Кулеба нагадав, що вчора пізно ввечері окупанти балістикою вдарили по порту в Одеському районі. Станом на ранок відомо про вісьмох загиблих, близько 30 людей дістали поранення.

— Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний — є влучання в резервуари, — повідомив міністр.

Зараз на місцях працюють медики, рятувальник та піротехнічні служби. Також для ліквідації наслідків ударів залучені всі необхідні аварійні бригади.

— Попри постійні ризики працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики, — наголосив Олексій Кулеба.

Міст у Маяках

Олексій Кулеба повідомив, що продовжується робота із забезпечення логістики після атаки на міст в Маяках.

Забезпечено проїзд для екстрених служб, вантажівок із продуктами, поштових перевізників тощо. Укрпошта також своєчасно доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати.

Станом на 20 грудня діють альтернативні маршрути транспортного сполучення. Усі пункти пропуску працюють, черг транспорту немає.

Укрзалізниця призначила додаткові вагонів до Кишинева з Одеси та Києва — квитки вже у продажу.

В Одесі та Одеському районі без електрики ще залишаються понад 37 тис. абонентів. Теплом та водою жителі регіону забезпечені.

Після обстрілів без світла також Миколаїв.

