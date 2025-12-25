Вчора 24 грудня внаслідок атаки ворожого дрона у селі Сновської громади Чернігівської області загинув чоловік. Ще один чоловік загинув у Новгород-Сіверському районі.

Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко та керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Атака на Чернігівщину 24 грудня: що відомо

За його словами, в обід російський дрон атакував лісовоз в одному з сіл Сновської громади. 62-річний водій загинув.

Зараз дивляться

Ввечері росіяни масовано атакували об’єкт харчової промисловості. Через удар підприємство зазнало значних руйнувань, легкі поранення дістала 37-річна жінка.

Крім того, у селі Сновської громади дрон пошкодив об’єкт енергетики.

За словами В’ячеслава Чауса, вчора також російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району, загинув 39-річний водій. Пасажирка автівки у лікарні, вона у стабільному стані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.