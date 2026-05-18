Поточний тиждень буде присвячено роботі з партнерами задля посилення протиповітряної оборони України.

Про це 18 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про зміцнення ППО

Після нічної масованої атаки на Україну 18 травня президент України Володимир Зеленський заявив про критичну потребу у власних антибалістичних системах і зміцненні протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

— Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень — робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною, — заявив глава держави.

За словами президента, російські війська завдали комбінованого удару по Україні, який тривав понад шість годин.

Під обстріл потрапили Дніпро та область, де ракетою пошкоджено багатоповерховий будинок і об’єкти цивільної інфраструктури.

Також зафіксовано удари по енергетичних об’єктах і житлових будинках у регіонах.

В Одесі безпілотники влучили, зокрема, у цивільне судно, що належить Китаю. А також суднам Гвінеї-Бісау, Маршаллових Островів та Панами.

Загалом руйнування зафіксовано у восьми областях України. Відомо про десятки поранених, серед яких є діти.

Президент наголосив, що РФ активно використовує балістичне озброєння для ударів по цивільних, тому Україна та її партнери мають посилити захист.

Нагадаємо, уночі проти 18 травня російська армія застосувала проти України 524 безпілотники та 22 ракети. Силам протиповітряної оборони вдалось збити або приглушити 507 цілей. Зокрема, 4 ракети та 503 дрони. Влучання повітряних засобів нападу зафіксовано на 34 локаціях та ще на 11 — падіння збитих дронів та їхніх уламків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.