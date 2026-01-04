Російські війська атакували Запоріжжя вдень у неділю, 4 січня.

Вибухи у Запоріжжі 4 січня: які наслідки

Про наслідки російської атаки розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

– Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, – ворожа атака по одному зі спальних районів міста, – стверджує очільник ОВА.

За його словами, через ворожий удар по Запоріжжю загорілася автівка.

Зараз дивляться

Наразі уточнюється інформація щодо можливих постраждалих людей унаслідок російського обстрілу.

За інформацією ОВА, станом на ранок 4 січня, загалом протягом доби війська РФ завдали 569 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російська армія здійснила 13 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Святопетрівці, Староукраїнці та Білогірʼю, розповів Федоров.

Як зазначається, 309 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Нижню Хортицю, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене та Добропілля.

Водночас дев’ять обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Зеленому та Добропіллю, підрахували у Запорізькій ОВА.

Крім цього, 238 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого та Добропілля.

У Запорізькій ОВА зазначили, що надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських споруд.