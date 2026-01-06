Минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення, противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів. Цієї ночі було гучно в Росії. У вівторок вдень у Парижі запланована зустріч президента Володимира Зеленського, канцлера Німеччина Фрідріха Мерца та спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака РФ на Україну

З вечора 5 січня та вночі 6 січня російська армія запустила по Україні 61 ударний дрон.

Зараз дивляться

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито та придушено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання вісім ударних БпЛА на шести локаціях.

Переговори щодо України в Парижі

У вівторок вдень 6 січня у Парижі очікуються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та кілька інших глав держав та урядів для координації подальших дій щодо мирного завершення війни.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудуть зі Сполучених Штатів для участі у зустрічі Коаліції охочих.

Атака на Росію

Вночі 6 січня ударні дрони атакували низку областей Росії: повідомляється про вибухи у Липецькій, Ленінградській області, Башкортостані, Пензі.

Як повідомляють місцеві жителі, у Пензі під ударом міг опинитися підшипниковий завод. За іншими даними, дрон влучив орієнтовно в об’єкт автотранспортного підприємства.

У Ленінградській області уламки дрона впали поблизу села Бережки, зокрема, на території компресорної станції.

Також попередньо є прильоти по Стерлітамацькому нафтохімічному заводу. А в Липецькій області після атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.

Делсі Родрігес – тимчасова президентка Венесуели

5 січня віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес склала присягу як виконувачка обов’язків президента країни.

Родрігес неодноразово критикувала США, захищаючи право Мадуро та його оточення реалізовувати соціалістичні ідеали Уго Чавеса. 5 січня Родрігес під час звернення до президента США Дональда Трампа закликала Сполучені Штати до діалогу та до співпраці.

Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці країни Каракасу.

Метою операції було затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого американські військові вивезли до США разом із дружиною Силією Флорес. 5 січня у США розпочався судовий процес над Мадуро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.